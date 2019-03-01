"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
Продюсер записал видеообращение к поклонникам и опубликовал в личном Instagram. Затравленному Фадееву пришлось оправдываться перед фанатами Кищук.
"Не думал, что столько неадеквата существует, но оказывается, много неадекватных тетенек, которые до сих пор пишут, что я забрал у Кати Кищук аккаунт. Это очень смешно. Никто ни у кого ничего не забирал", – не сдержался музыкальный менеджер.
Максим отметил, что не отнимал аккаунт у экс-солистки группы Serebro. Девушка без принуждений отдала страницу, которая принадлежала его продюсерскому центру, только и всего. "Когда Катя пришла работать в группу Serebro, мы открыли ей новый аккаунт, а свой она оставила себе. Она, уходя оставила то, что принадлежало компании, а свой оставила себе", – отметил продюсер.
Напомним, что несколькими днями ранее вокруг Кати Кищук разгорелся скандал. Бывшая участница Serebro сообщила, что отдает свой микроблог с миллионом подписчиков новым участницам коллектива.
Меж тем поклонники девушки решили, что Фадеев заставил красотку отдать профиль, якобы именно такие условия были прописаны в контракте. Фолловеры посчитали, что с артисткой поступили несправедливо и стали массово отписываться от аккаунта. За три часа количество фолловеров страницы звезд группы Serebro снизилось на 20 тысяч человек.
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