Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
В честь грандиозной даты – 70-летия королевы российской эстрады Аллы Пугачевой – планируются роскошные концерты и едва ли не массовые гулянья уровня государственного праздника. Пока же публику потчуют программами о жизни Примадонны.
И вот тут преданные поклонники певицы стали хвататься за сердца. Им показалось, что Алла Пугачева за последнее время сильно сдала и скрыть этого не могут даже ее "молодежные" наряды.
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