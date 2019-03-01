Проблемы со здоровьем и личной жизнью, нервные срывы и скандальные заявления – все это моментально становится главным инфоповодом для в том случае, если касается какой-нибудь знаменитости. Причем подчас достаточно одних только слухов, чтобы поставить на уши всю страну. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года.

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