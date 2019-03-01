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"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
В апреле Алле Пугачевой исполнится 70 лет. В честь круглой даты ожидается грандиозный концерт, однако, по мнению фанатов, оценивших свежие фото и видео артистки, неизвестно, состоится ли он – якобы звезда плохо выглядит.
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Полным ходом идут приготовления к юбилейному шоу Аллы Пугачевой. Сеть изобилует короткими видео со съемок выпуска развлекательной передачи "Сегодня вечером", посвященного Примадонне. Чествовать артистку пришли близкие и друзья: поп-король Филипп Киркоров, легендарный тренер Татьяна Тарасова, дизайнер Игорь Гуляев, певец Валерий Леонтьев и многие другие. Вел передачу муж Примадонны Максим Галкин.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Для съемок Пугачева выбрала обтягивающие черные джинсы, ботинки на высоких каблуках, темный топ и красный пиджак. Образ завершили массивное ожерелье, распущенные волосы, объемная кепка и очки с затемненными линзами. Гости щедро одаривали юбиляршу цветами, и почти каждого артистка встречала, поднимаясь из-за стола.

Зрители в комментариях к видео обратили внимание на то, как тяжело двигается Алла Пугачева. А еще отметили, что она плохо выглядит – дескать, сильно похудела. Досталось Примадонне и за несоответствие стиля возрасту.

"Вот позорище, хоть бы кто то объяснил этой старой мартышке, чем ей надо на самом деле заниматься (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! не строить из себя тинейджера в узких штанишках, а сидеть дома и воспитывать своих детей", "Анарексия это уже не смешно", "Очень худая. Пора обратно толстеть, а то вид больной", – высказались комментаторы.

Их беспокойство можно понять. Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева перенесла операцию на сердце. Якобы Примадонна обратилась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке. Врачи решили не медлить и отправили пациентку на хирургический стол.

Автор: Наталья Аряева1 марта 2019, 09:14
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