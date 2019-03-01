"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв

Женщина взорвалась, узнав, что о ней и ее муже говорит его бывшая жена Алана Мамаева. Темноволосая красавица жестко поставила обидчицу на место. Вскоре она удалила пост и пояснила, что бывает, когда долго сдерживаешься.

Что объединяет жену футболиста Павла Мамаева Алану и модель Александру Кабаеву? Александр Липовой. Он был мужем Аланы, а теперь супруг Александры. И еще кое-что: оба коротают дни в тюрьме. Павел – за хулиганство, Александр – за мошенничество.

Недавно Мамаева устроила прямой эфир для подписчиков в Instagram, эмоционально высказавшись в адрес бывшего мужа и его избранницы. Алана, у которой есть ребенок от Александра, заявила, что подвергалась критике экс-супруга и его жены насчет воспитания сына. Мамаева не выбирала выражений, за что вскоре получила "ответочку".

Александра и Алана никогда не дружили – скорее сохраняли нейтралитет, иногда общаясь в мессенджере. Когда "добрые люди" донесли до Александры рассуждения Аланы, та не выдержала и опубликовала разгромный пост.

Взбешенная Кабаева обвинила Мамаеву во лжи, напомнила, как та якобы обманом забеременела от Липового, а еще посоветовала прекратить лить грязь на нее и ее мужа. В заключение Александра отметила, что ей жаль Алану, от которой "бегут все мужики".

Вскоре Кабаева удалила эту публикацию и поблагодарила поклонников за поддержку: "Это должно было произойти ,но мусолить не собираюсь отныне (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). У нас все по прежнему хорошо! Чего и всем обиженным желаю 😉 надеюсь все ,все поняли) вчера вы увидели меня со злой стороны ,мне кажется такую Сашу вы не видели никогда за историю моего инста😅 вот так бывает ,когда слишком долго молчишь..."

Напомним, что в декабре 2016 года в одном из столичных ресторанов Александра Кабаева и Александр Липовой отметили свадьбу в компании близких и друзей. Главными гостями вечера стали родители супругов. Кабаева младше избранника на 17 лет, однако влюбленные не обращают внимания на это обстоятельство.

