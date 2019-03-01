Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова

Милана Тюльпанова ответила на несколько вопросов, касающихся ее личной жизни. Женщина высказалась о своем муже Александре Кержакове.

Продолжается бракоразводный процесс Александра Кержакова и его жены Миланы. Согласно решению суда, их сын Артемий проживает с матерью. За мальчика Милана боролась на протяжении многих недель, поскольку Александр якобы насильно удерживал малыша. Несмотря на то. что одержала верх в этой битве, Милана пока не выиграла всю войну с некогда любимым мужем.

Несмотря на красивые картинки благополучной жизни, которые постит на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Милана призналась, что ей не хватает крепкого мужского плеча, нет чувства защищенности и тепла. Тем не менее, она счастлива, что рядом с ней сын, который, по ее словам, является главным и самым любимым мужчиной в ее жизни.

Милана откровенно поговорила с поклонниками, ответив на самые непростые вопросы. Так, скоро состоится очередное судебное заседание по делу о разводе. С мужем она общается нечасто, и только по поводу его встреч с сыном. В примирение с Александром Кержаковым Милана уже не верит.

Более того, она убеждена, что муж неисправим. "Как думаете, абьюзер в других отношениях меняется? Или это не лечится?" – спросили у Миланы. Та ответила категорично: "Не меняется. Это реально диагноз, сколько бы ни хотелось рассказать себе, что со мной все будет иначе". Милана не стала скрывать, что иногда она грустит из-за того, что ее семейная жизнь так печально закончилась.

Сейчас Милана одна. "В моем сердце только сын. С Темой я счастлива, а когда я не рядом, бывает, загоняюсь", – призналась она. Интересно, что еще несколько недель назад на вопрос фанатов о том, есть ли у нее новый мужчина, Милана дала понять, что да. Видимо, новые отношения уже сошли на нет.