"Многочисленные измены": звезда шоу "6 кадров" высказалась о гнусном предательстве
Недавно артистка стала гостьей программы "Судьба человека". Она рассказала, что вступила в первый брак еще в юном возрасте. Тогда Галина надеялась, что эти отношения будут длиться всю жизнь. Однако мирное счастье супругов разрушилось сразу после рождения сына. Когда Данилова узнала о многочисленных изменах мужа, то решила расторгнуть брак.
"Я сразу предупредила: "только не изменяй мне". Все могу простить кроме предательства. Однажды я получила доказательства его измены. Поначалу думала, может стоит простить, ведь у нас семья. А потом подруга рассказала, что там были многочисленные измены. После расставания он с сыном практически не общался, видел его в детстве раза два", – цитирует звезду шоу "6 кадров" издание StarHit.
Второй муж Галины был успешным бизнесменом. Но и новые отношения оказались неудачными: супруг злоупотреблял спиртными напитками и мог даже ударить свою возлюбленную. По словам актрисы, жить с таким человеком для нее было "невыносимо". Их брак тоже закончился из-за измен.
Через некоторое время Данилова встретила нового мужчину, который был младше ее на восемь лет. Разница в возрасте не стала помехой для влюбленных. Они быстро стали жить вместе, и вскоре у них родилась дочь. Но и этим отношениям не суждено было продлиться долго. Супруги стали часто ссориться.
"Вскоре после того, как я стала популярна, начались конфликты. Муж не понимал, как я устаю, мы постоянно ссорились. И однажды я заподозрила его в измене. Дима отпирался, сказал, что я дура, а буквально через пять минут я увидела смс от любовницы", – поделилась артистка.
Звезда шоу "6 кадров" очень хотела сохранить этот брак и даже на время уехала из России, чтобы восстановить свои силы. Во время отпуска в Турции Данилова познакомилась с местным жителем, который был младшее ее на 17 лет. Актриса бросила своего третьего мужа и узаконила отношения с иностранцем. Однако вскоре она узнала, что ее новый избранник влюблен в другую женщину.
"Я купила землю на свои деньги, построила дом. Все сделала сама. А потом узнаю, что у него не просто есть любовница: он ее регулярно водит в тот самый дом. Для восточных мужчин измена – это ничего не значащая история, но я настояла на разводе. При этом он успел продать землю, дом, чтобы вложиться в бизнес", – пояснила звезда. Артистка добавила, что они официально разведены только в России. В Турции ей еще предстоит доказать, что были серьезные основания для разрыва.
50-летняя актриса признается, что теперь все ее внимание сосредоточено на воспитании детей. Данилова пока не готова вновь вступить в отношения с мужчиной. "Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком. И все они были одинаковыми. Все, как на подбор", – заключила Галина.
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