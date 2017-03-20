Эдуард Радзюкевич изменился до неузнаваемости

Звезда скетч-шоу "6 кадров" поправилась на 30 килограммов и худеть не планирует. В новом весе актеру вполне комфортно.

Эдуарда Радзюкевича трудно узнать: артист так располнел, что кажется, будто это другой человек. Поклонники даже решили, что их кумир чем-то болен. И основания так думать были, ведь несколько лет назад Эдуарда в тяжелом состоянии доставили в Боткинскую больницу. Три недели он проходил обследование, а потом – курс лечения. "Из-за переработок и недосыпа я находился на грани инсульта", – пояснил тогда актер.

К счастью, сейчас ничего серьезного не приключилось. "Не переживайте. Я набрал вес, потому что бросил курить. Целый 31 год не вынимал эту соску изо рта, но в какой-то момент со мной произошло, не побоюсь этого слова, чудо. Вдруг понял, что вот уже пять дней не курю. Честное слово, не знаю, как это случилось! Так и завязал… И, не поверите, не тянет. Единственное – поправился на 30 килограммов, но меня это не напрягает. Худеть пока не планирую", – цитирует Радзюкевича StarHit.

По словам Эдуарда, он понимает, как сильно изменился внешне, но менять ничего не собирается. Актеру комфортно в новом весе. Правда, пришлось сменить гардероб, но это ерунда. Главное, как уверяют психологи, жить в гармонии с собой.