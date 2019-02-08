Популярная певица показала постельные фото

Украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) порадовала поклонников фотосессией в кровати. Снимки артистка выложила на своей странице в Instagram.

На микроблог певицы полписаны почти 170 тысяч человек. Решетняк часто радует фолловеров свежими снимками. На сей раз артистка опубликовала фото в черно-белых тонах. При этом кадры из постели выглядят очень достойно, в них нет ни малейшего намека на пошлость или вульгарность.

"Всем хороших снов", – подписала 34-летняя Решетняк под фото, чем вызвала восторг среди фолловеров. "Красивая", "Шикарна", "Крута", "Прекрасное фото", "Очень изящно и эффектно", "Вот и усни теперь после таких фото", – высказались подписчики Решетняк.

Татьяна Решетняк – бывшая солистка группы "Горячий Шоколад". Участвовала в конкурсе "Голос Страны" и национальном отборе Украины на "Евровидение 2017-2018". В декабре 2017 года TAYANNA на одной из крупнейших украинских музыкальный премий "M1 Music Awards 2017" получила статуэтку в номинации "Прорыв года".

Решетняк была замужем. В 2013 году у нее родился сын Даниэль. У Татьяны есть три младших брата: Михаил, Богдан и Тарас. Кстати, Михаил так же как и сестра является исполнителем, известным под псевдонимом Миша Марвин.