Валерия растянулась перед восхищенным Пригожиным
В личном Instagram Пригожин опубликовал короткую видеозапись. В кадре Валерия растягивает мышцы сидя на шпагате.
"Ну как не восхищаться такой девушкой? Ну как может сочетаться в человеке столько качеств: ум, красота, талант, целеустремленность, преданность? Спортсменка и настоящий друг. Берем пример и ориентируемся", – написал под публикацией восхищенный Пригожин.
Поклонники 50-летней артистки оценили ее прекрасную физическую форму. Кто-то даже отметил, что в ее возрасте это дано далеко не каждому. Также фолловеры пытались мотивировать самого Пригожина, мол, рядом с такой красоткой ему необходимо быть всегда в тонусе.
"Всегда приятно смотреть на эту пару. Рядом с истинной женщиной, ценящий ее и любящий мужчина. Достойны всех похвал!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не каждая девушка, выглядит так, как эта женщина!", "А коода совместное фото на шпагате, а? Плохо пример берете!))))", "Иосиф, вам как раз и надо равняться на Валерию. Чтобы и внешне соответствовать. Это ведь здоровье!" – писали интернет-обыватели в комментариях.
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