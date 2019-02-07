"А мне терять нечего": скандалист Садальский попал в тюрьму
В подписи к посту Садальский сообщил, что навестил приятеля, который отбывает наказание в Лефортовской тюрьме. По словам актера, никто из многочисленных "помощников, замов и друзей" не посетил следственный изолятор, чтобы узнать, как тот поживает, передать продукты и вещи. Станислав Садальский отметил, что никогда не бросает близких людей в беде.
"А мне терять нечего. Своих друзей не бросаю, что бы ни случилось. Говорю по жизни одно и то же: не отчаивайтесь, что бы ни случилось. Плохо – это когда тебя запаковывают в черный непрозрачный пластиковый пакет. Очень плохо – когда запаковывают по частям. А все остальное – просто отлично! Всем удачи, и не бросайте друзей, пожалуйста..." – написал он.
Пользователи похвалили артиста. "Нет слов. Я рада, что хотя бы в Instagram имею возможность быть Вашим подписчиком! Другу очень повезло, что такой человек есть рядом! Удачи ему! Пусть все будет хорошо!", "Вашему другу крупно повезло! У него есть Вы!", "Вы правы и поступаете как хороший друг. Надо поддерживать, ведь иногда просто слово может спасти человека", – цитирует комментаторов Teleprogramma.pro. Некоторые намекнули Станиславу Садальскому, что добрые и бескорыстные поступки совершаются тайно.
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