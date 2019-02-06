Новое страшное обвинение в адрес вдовы Марьянова

Бывшая возлюбленная Дмитрия Мартьянова модель Ольга Аносова винит в смерти артиста сотрудников клиники, в которой артист проходил лечение. Другая экс-зазноба знаменитости фигуристка Ирина Лобачева, наоборот, уверена, что ответственность лежит на плечах его вдовы Ксении Бик.

По словам Ольги Аносовой, у которой с Марьяновым общий сын Даниил, работники центра "Феникс" игнорировали жалобы лечившегося у них артиста. Именно из-за их преступной халатности он скончался.

"Дима умирал восемь с половиной часов. Я хочу, чтобы люди это услышали. За восемь с половиной часов Дима был в состоянии позвонить и вызвать скорую. Очень много разговоров о том, что Дима умер от алкоголизма. Я хочу, чтобы все знали, что Дима умер от разрыва вены. И все это происходило в этом центре. Мысль о том, как умирал Дима, – это шок. Это может произойти с любым человеком. Человек, оказавшись в таком центре, у него может случиться аппендицит, все что угодно, ему точно так же не вызовут скорую помощь, его заколют галоперидолом, чтобы он не кричал. Отнимут телефон и восемь с половиной часов не будут вызывать скорую, потому что кому-то что-то кажется. Я считаю, что это убийство", – заявила Аносова в интервью программе "Пусть говорят" телеканала "Россия 1".

Ольга уверена, что работники "Феникса" сделали все для того, чтобы Дмитрия не стало. По ее мнению, люди, которые наблюдали, как Марьянов медленно умирал, – это соучастники преступления.

Между тем еще одна бывшая избранница звезды фигуристка Ирина Лобачева заявляет, что именно вдова артиста Ксения Бик виновна в случившемся. Спортсменка уверена, что супруга должна была тщательно проверить клинику, прежде чем отправлять туда Марьянова.

"Я считаю, что Ксения должна была знать, куда она привозит человека. Своего мужа, тем более любимого. Она должна была знать. Я останусь при своем мнении, что Ксения причастна к тому, что его нет", – категорично заявляет Лобачева.

Напомним, артист ушел из жизни 15 октября 2017 года. По основной версии, у него оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. После смерти специалисты нашли в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. По их заключению, эти вещества регулярно вводились актеру в течение нескольких дней перед кончиной. По мнению экспертов, медики реабилитационного центра "Феникс", где актер лечился от пристрастия к алкоголю, даже не выяснили, нет ли противопоказаний для введения ему сильнодействующих препаратов.