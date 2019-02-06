"Его просто трясло!": известная актриса раскрыла правду о самочувствии Киркорова

Актриса Марина Федункив состоит в "приятельских отношениях" с известным исполнителем. Любопытными подробностями своей первой встречи с Филиппом Киркоровым она поделилась в недавнем интервью.

В 2004 году артистка вместе с другими участниками команды КВН "Добрянка" пригласила певца принять участие в их юмористическом номере, посвященном дорогой жизни в столице. "Мы шутили о том, как "в вашей Москве" все дорого: еда, проезд. Даже костюмы в гостинице погладить бешеных денег стоит", – вспоминает Федункив.

Они мысленно представили комичный эпизод: на сцену выходит Филипп Киркоров с утюгом в руках и обращается к артистам: "Девочки, я все погладил! Куда вешать?". Команда отправила письмо звезде, не ожидая положительного ответа. К их удивлению, исполнитель согласился сыграть небольшую роль в скетче. По словам Марины Федункив, звезда сильно нервничала перед выходом на сцену.

"Мы и представить не могли, что Филипп согласится, причем совершенно бесплатно. Наблюдала, как артист, который собирает огромные залы, сильно волнуется. Его просто трясло! Филипп объяснил, что это новый для него жанр, поэтому боится подвести. Меня подкупила его ответственность", – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Артистка продолжает работать с композитором. Недавно Филипп Киркоров побывал в качестве гостя на ее передаче "Пригласите на свадьбу!". Исполнитель внимательно наблюдал за номерами иллюзионистов и искренне восхищался их талантом.

"Играть и верить в предлагаемые обстоятельства может только ребенок. Для артиста очень важно сохранить эти качества. И в Филиппе есть это детство, которое не может не подкупать. В нашей программе он с широко открытыми глазами искренне удивляется и верит факирам, фокусникам. А как он защищает артистов, когда им говорят: "Ну и что тут такого вы показали?" Хвалит до самозабвения. Он очень благодарный зритель – это не может не подкупать", - заключила она.