Коварная ученица Пугачевой поставила подножку Киркорову
Неожиданная новость всплыла в комментариях к одному из постов в Facebook. "Россия еще официально не представила участника на "Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", – написал в своем аккаунте член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Со мной выступление пока не согласовали", - прокомментировала пост Виктория Черенцова. Чем немало удивила как автора сообщения, так и его многочисленных друзей. "Значит пока Киркоров с Лазаревым вовсю там готовятся, ты тихонько согласования выступления оказывается ждешь. Коварная ))", – отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к "Евровидению" (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред).
В 2009 году Виктория участвовала в съемках ежегодного проекта Аллы Пугачевой "Рождественские встречи". А позже работала в команде под руководством самой Примадонны.
Сейчас Виктория Черенцова снимается в сериалах и дает концерты. Она популярна в соцсетях – поет песни собственного сочинения, сидя за рулем автомобиля. Эти выступления транслируются в прямом эфире в Instagram и Facebook.
Широкую известность Виктория Черенцова приобрела, став участником 3-го сезона шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все 4 легендарных наставника – Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Теперь у певицы, судя по всему, появился шанс выйти на международный конкурс "Евровидение".
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