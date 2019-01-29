Коварная ученица Пугачевой поставила подножку Киркорову

Представителем России на конкурсе "Евровидение-2019" может стать Виктория Черенцова. О планах отправиться на конкурс проговорилась в соцсети сама ученица Аллы Пугачевой.

Неожиданная новость всплыла в комментариях к одному из постов в Facebook. "Россия еще официально не представила участника на "Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", – написал в своем аккаунте член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Со мной выступление пока не согласовали", - прокомментировала пост Виктория Черенцова. Чем немало удивила как автора сообщения, так и его многочисленных друзей. "Значит пока Киркоров с Лазаревым вовсю там готовятся, ты тихонько согласования выступления оказывается ждешь. Коварная ))", – отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к "Евровидению" (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред).

В 2009 году Виктория участвовала в съемках ежегодного проекта Аллы Пугачевой "Рождественские встречи". А позже работала в команде под руководством самой Примадонны.

Сейчас Виктория Черенцова снимается в сериалах и дает концерты. Она популярна в соцсетях – поет песни собственного сочинения, сидя за рулем автомобиля. Эти выступления транслируются в прямом эфире в Instagram и Facebook.

Широкую известность Виктория Черенцова приобрела, став участником 3-го сезона шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все 4 легендарных наставника – Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Теперь у певицы, судя по всему, появился шанс выйти на международный конкурс "Евровидение".