"Дух захватывает": Глюк’oZa удивила странным заявлением

Популярная певица недавно заставила поклонников поломать голову. Необычный пост появился несколько часов назад в микроблоге Глюк’oZы в Instagram.

Наталья Чистякова-Ионова опубликовала селфи, в подписи к которому призналась, что чувствует начало нового периода в жизни. "Иногда ты просыпаешься и чувствуешь, что уже не будешь прежним... Бывает у вас такое!? Не знаю пока, куда меня приведут эти ощущения, но дух захватывает", – пояснила Глюк’oZа.

Многие пользователи согласились с исполнительницей и добавили, что человек может двигаться вперед, только если постоянно меняется. "Конечно, бывает! Потому что каждый день – новый. И никогда таким же, как вчера и позавчера не будет! И в этом прелесть бытия…", "Главное – не стоять на месте, тогда все будет круто", "Бывают такие ощущения… И когда я чувствую такое, мысленно говорю себе: "Это к лучшему", – поделились мыслями подписчики.

Другие комментаторы предположили, что такие ощущения могли возникнуть у Глюк’oZы после курсов сексуального мастерства, подаренных подругой на день рождения. "А что, эти курсы закончились? После такого, конечно, не будешь жить как прежде", "Такое чувство у Вас возникло после курсов, о которых Вы рассказывали в интервью у "Нежного редактора", – отметили с иронией пользователи.