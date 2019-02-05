Юлия Ковальчук сбежала из России с семьей

Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков зимуют в Испании. Артисты увезли годовалую дочь Амелию ближе к морю.

Звездное семейство остановилось в апартаментах недалеко от Барселоны. За наследницей паре помогает присматривать няня.

Ковальчук отмечает, что приезжает на родину только по работе – на концерт или съемки. "Четыре часа до Москвы на концерт и четыре часа обратно – легко", – отмечает певица.

Юлия отмечает, что сбежать из России их заставили зимние холода, тем более малышке полезно бывать на морском воздухе. Однако, как только в Москве потеплеет, они обязательно вернутся. Об этом сообщает "7 Дней".

Отметим, что недавно Ковальчук призналась, что на одном ребенке они с мужем не намерены останавливаться. Артистка очень легко перенесла прошлую беременность. Более того, пока вынашивала ребенка, у Юлии улучшилось состояние кожи и волос. Поэтому певица, ободренная такой позитивной реакцией своего организма, готова рожать еще и еще.

Будучи на сносях Ковальчук без вреда для здоровья (своего и ребенка) занималась йогой, плавала и много гуляла. В итоге за всю беременность она набрала 13 килограммов и довольно быстро избавилась от лишнего веса.