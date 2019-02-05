Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец

Светская львица и певица переживает непростые времена. На носу сложный бракоразводный процесс и раздел имущества. Но и с дочкой не все благополучно.

Дочь Алены Кравец ходит в элитную частную школу. Казалось бы, в учебном заведении должны воспитывать леди и принцесс. Но оказалось, что за большие деньги там растят будущих зэчек и уркаганов!

"Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее, – плачет Алена. – У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается!"

"Я собираюсь прорваться в эту школу и навести там шороха, – настроена решительно Алена. – Конечно, напишу заявление в полицию на эту восьмиклассницу. Здоровая лошадь издевалась над маленьким ребенком!"

"Адвокат считает, что эта история – повод для постановки обидчиц моей дочери в комнату несовершеннолетних. Как я выяснила, старшеклассники издеваются и над другими учениками. Я твердо намерена пресечь это и положить конец дедовщине", – заверила Алена Кравец корреспондента "Дни.ру".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena) 29 Янв 2019 в 5:50 PST

Что двигает малолетними хулиганами в элитном учебном заведении, непонятно. То ли чины и деньги родителей, рождающие чувство безнаказанности, то ли зависть к семье Кравец, о которой сегодня говорит вся Россия...