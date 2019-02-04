Звезду "Мажора" разнесли за критику России

Демократия в России, действительно, порой дает сбои – и это достойно критики. Однако высказывать свое мнение на этот счет свободно можно в российских СМИ – вместо того, чтобы осваивать эфир западных радиостанций. Так ответили актеру Дмитрию Лысенкову, который назвал Россию "нищим и бесперспективным государством".

Свое мнение о жизни в России известный актер театра и кино Дмитрий Лысенков решил высказать в эфире латвийского радио Baltkom. Он назвал российскую жизнь "проклятием", а Россию в целом – нищим и бесперспективным государством, в котором "душно жить".

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36-летний актер также нелестно высказался об идее патриотизма. По его мнению, патриотизм – это не парады и шествия, а убранные вовремя подъезды в домах. Лысенков также считает, что в России всего два города – Москва и Санкт-Петербург, остальные регионы прозябают в нищете.

Кое-что из сказанного актером, возможно, и соответствует действительности. Но зачем надо было рассказывать об этом гражданам страны-члена НАТО? – задается вопросом член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян.

"Решил актер по скайпу латвийским радиослушателям пожаловаться на то, какие российские регионы отсталые, как людям в стране нашей душно. Российских медиа, видимо, не нашлось, чтобы на страну пожаловаться – решил перед западной аудиторией покрасоваться", – комментирует выступление Лысенкова эксперт.

С большинством утверждений актера Манукян категорически не согласен. "Оказывается, люди все из регионов так и стремятся в Москву и Санкт-Петербург. Он в этом уверен? А кто же тогда эти многие десятки миллионов людей в регионах?", – риторически спрашивает эксперт.

По словам Манукяна, выводы Лысенкова относительно власти не выдерживают никакой критики. "Депутатов люди выбирают, а не засылают их к нам с других планет. Если некоторые из них алчные и беспринципные, то это не значит, что все такие. Демократия порой дает сбои, порой люди выбирают популистов, которые яркими речами своими затуманивают им разум", – сказал эксперт. А подъезды будут чистыми, если в ТСЖ выбрать людей дела, а не хапуг, добавил Манукян.

А жалобы Лысенкова западному слушателю на то, что в России сделан упор на оборону, Манукян считает почти предательством. Эксперт отмечает, что та же Латвия, открыв объятия Западу, потеряла независимость и ничего не делает на США.

Дмитрий Лысенков известен зрителю по сериалам "Домашний арест" и "Мажор", фильму "Сталинград". Артист играет в спектакле "Гамлет", удостоен премии "Золотая маска".