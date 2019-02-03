Танцующие голышом участницы шоу "Дом-2" вызвали омерзение

Участницы телестройки решили показать то, чем одарила их матушка природа. Красотки из шоу "Дом-2" продемонстрировали эротический танец, но их старания никто не оценил.

18-летняя Яна Шевцова, которая успела зарекомендовать себя как девушка с низкой социальной ответственностью, и новенькая участница, имя которой не вспомнили даже самые заядлые поклонники телестройки, решили поразить жителей поляны пикантным номером. Для этого звезды шоу "Дом-2" разделись до нижнего белья.

После красотки забрались босыми ногами на обеденный стол и принялись вилять бедрами в такт музыке. Отметим, что эротическое шоу обошлось без аншлага. Звезд публичного "Дома-2" не удивишь танцами голышом.

Меж тем, у поклонников телестройки выходка участниц вызвала омерзение. Многие не понимали, как 18-летние девушки могут выглядеть такими "потасканными". Тот факт, что красотки ходят грязными ногами там, где другие едет, и трясут своими "несвежими пельменями" над тарелками, тоже показался отвратительным зрителям "Дома-2".

"Можно потом смело столы дезинфецировать😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", "Они думают что это красиво? Двигаются как две коровы и выглядят как две прости господи. 👇👇👇👇👇", "Дикие пляски брачного неликвида", "А потом на этом столе жрать будут! Свиноты!", "Да блин. Откуда у Яны( или как ее там) цилюлит ? Она же молодая ( вроде)..", "😂😂😂они думают что они великолепны ?😂не туда пришли, свернули с трассы не в ту сторону", "Вроде и фигуры норм, но прям воняет от них грязью. Фу", – писали поклонники шоу "Дом-2" под видео размещенном в Instagram-аккаунте dom2_reality.