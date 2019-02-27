Волочкова ответила на травлю из-за смены образа
Недавно звезда похвасталась в Instagram новой прической: она подстригла свои длинные волосы. Многие пользователи не оценили перемены во внешности. "Три пера", "Еще на шаг ближе к образу обычной старухи", "Как в одном человеке могло получиться столько безвкусицы?" – написали комментаторы.
Популярный блогер Лена Миро опубликовала гневный пост, посвященный новому образу балерины. Она заявила, прическа старит Анастасию, и сравнила балерину с торговкой. "Что должно быть в голове у женщины, чтобы в 43 года сделать такую прическу? Как можно было согласиться на стрижку "каска провинциальной климактерички"?" – возмутилась Миро.
Накануне на официальной странице издания "Дни.ру" в Instagram появился снимок танцовщицы в новом образе. "Анастасия Волочкова кардинально изменила прическу. Как вам?" – поинтересовались мы у читателей. Звезда решила опередить поклонников и ответила на вопрос. "Любимому понравилось! И зрителям моего концерта", – написала балерина. Судя по всему, Волочкова игнорирует все негативные комментарии и сохраняет положительный настрой.
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