Народ восхитился объедками со стола Валерии

Артистка поделилась на своей странице в Instagram снимком с сыном Арсением. Валерия показала семейный завтрак из аэропорта в Вене.

Певица сфотографировалась рядом с горой грязной посуды и остатками пищи и напитков. Валерия нарочно не стала выбирать более удачное место и ракурс для снимка.

"Фото называется "Правда жизни". Не стали специально для кадра убирать со стола. Но это не все наше с Сеней, завтракали вчетвером. Вылетаем в Париж. Сегодня вечером", – написала Валерия под фотографией. Поклонники восхитились искренностью звезды.

В комментариях фолловеры похвалили Валерию, что не пытается выглядеть лучше, чем есть на самом деле. "Так Вы, Валерия, ближе к народу", "А что убирать со стола, все естественное, красавчики", "Это хорошо, что вы так открыты для нас и демонстрируете всю правду", – высказались подписчики певицы.

Кроме того, многие отметили, что Валерия прекрасно выглядит на фото и удивились, что у такой молодой мамы столь взрослый сын. Одарили комплиментами поклонники и 20-летнего Арсения.

Ранее звезда призналась, что после новогодних праздников набрала лишние килограммы. При этом Валерия пообещала поклонникам привести себя в прежнюю форму. По словам исполнительницы, ее тренер очень удивилась, когда увидела фигуру певицы после праздников. "Самая трудная победа – победа над самим собой. Вперед!" – заключила Валерия.