Леонтьев развлекался с яйцами у друга-гея

С киевским композитором Владимиром Быстряковым главный Казанова российской эстрады Валерий Леонтьев дружил и работал много лет. Вместе они записали около 30 песен, среди которых "Куда уехал цирк", "Двое под дождем", "Старый город в ритме дождя". "Валера был тогда жизнерадостным и заводным, устраивал всякие экстравагантные выходки..." – вспомнил Быстряков.

Композитор рассказал, как однажды Леонтьев купил в аптеке мешок презервативов. "Это сейчас данная продукция представлена везде в широком ассортименте, а в советские годы продавались только резинки Баковского завода, которые выпускались вместе с водолазными костюмами и имели такую же толщину. И то были страшным дефицитом", – пояснил Владимир.

"С этими презервативами мы оказались в гостях у нашего немножко гееватого друга Сережи, – продолжил композитор. – Когда мы собрались уходить, Сережа решил нас проводить. Валера отправил его вместе со мной на улицу. А сам задержался под предлогом, что ему нужно в туалет, достал из холодильника несколько яиц, отделил желтки от белков, налил белки в презервативы и разбросал по всей квартире. Было полное впечатление, что их использовали по назначению. "С большим приветом от Валерия Леонтьева", – написал он в довершении всего".

Певец хотел потрясти друга-гея этой выходкой с куриными яйцами, но вышло иначе. "Пока Сережа с нами прощался, домой вернулся его сосед – режиссер, который терпеть не мог всю эту голубу публику, и увидел это безобразие. Закончилось все грандиозным скандалом" – цитирует Быстрякова "Экспресс-газета".