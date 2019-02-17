Постаревшей Долиной предложили лечь под нож

Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что знаменитая певица достойно выглядит для своего возраста. Тем не менее он отмечает, что Ларисе Долиной все-таки следует пройти несколько косметических процедур, чтобы и дальше блистать на красной дорожке.

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