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Постаревшей Долиной предложили лечь под нож

Лариса Долина. Фото: www.globallookpress.com.
Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что знаменитая певица достойно выглядит для своего возраста. Тем не менее он отмечает, что Ларисе Долиной все-таки следует пройти несколько косметических процедур, чтобы и дальше блистать на красной дорожке. 
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Как утверждает специалист, исполнительница регулярно ухаживает за своей кожей и часто бывает в кабинете косметолога. Благодаря помощи профессионалов ей удалось избежать многих недостатков, от которых страдают люди в преклонном возрасте. 

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"Несмотря на возраст, у Ларисы Александровны нет проблем с провисшим овалом лица, а это значит, что вовремя были приняты необходимые меры. У нее нет второго подбородка, выраженных носогубных складок – все самые основные возрастные проблемы решены. Возможно также, что была сделана блефаропластика", – цитирует Александра Вдовина издание Собеседник.  

В то же время пластический хирург отмечает, что у Ларисы Долины есть много мелких морщин на лице в области лба. Специалист порекомендовал ей делать инъекции ботулотоксина. Кроме того, звезде не помешает пройти блефаропластику – операцию по изменению формы век, разреза глаз. По мнению врача, процедура должна быть выполнена по "азиатскому типу", так как "классический вариант пластики век ей не подходит по типу внешности".

Александр Вдовин также считает, что исполнительнице не стоит обращаться к пластическим хирургам, чтобы подкорректировать вес. Любые вмешательства, как липосакция и абдоминопластика, имеют определенные возрастные ограничения. "Ларисе Долиной лучше обойтись без них. Сейчас ей лучше использовать массажи, спа, различные обертывания, пилинги. Нельзя забывать, что они будут давать эффект временный, поэтому должны присутствовать постоянно", – добавил специалист. 

Автор: Полина Крылова17 февраля 2019, 12:43
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