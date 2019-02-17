Гармаш оконфузился на публике
Премьера ленты состоялась в Москве в мультиплексе "Каро 11 Октябрь" в минувшую среду, 13 февраля. На красной дорожке появились создатели картины: режиссер Елена Хазанова, продюсеры Григорий Грановский, Павел Буря, Артем Виткин, а также актеры Паулина Андреева, Лиза Арзамасова, Мария Шалаева, Анна Чурина и Сергей Гармаш.
Для мероприятия артист примерил белую рубашку, синий пиджак и джинсы. Репортеры заметили, что звезда забыла застегнуть ширинку. Фотографии быстро распространились по Сети и вызвали недоумение у многих пользователей.
Напомним, в сентябре прошлого года Сергей Гармаш отпраздновал 60-летие. Тогда он решил навсегда отказаться от алкоголя. С тех пор актер стал выглядеть лучше и свежее. Изменилось и его отношение к окружающим. Он стал охотнее общаться с журналистами, передает Экспресс-газета.
Премьера фильма "Любовницы" состоится 28 февраля 2019 года. В центре картины – жизнь трех москвичек, которые хотят отомстить своим бывшим возлюбленным. Героини решают помогать всем девушкам, которым так же не повезло в любви.
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