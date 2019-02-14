Лоза встал на защиту похищенной инопланетянами Лель

Музыкант верит в существование инопланетной цивилизации. Однако, в отличие от певицы Кати Лель, Юрий Лоза не хотел бы встретиться с пришельцами лицом к лицу.





Исполнитель был крайне удивлен, что звезда решила рассказать о встрече с гуманоидами спустя 28 лет. Как отметил композитор, люди делятся историями о встречах с НЛО и инопланетянами с давних времен.

"Не думаю, что, если такой контакт был, о нем надо было молчать 28 лет. Почему она решила рассказать об этом так поздно? Почему сейчас? Она мне говорила, что боялась, что ее засмеют. Но эта тема давно гуляет вроде бы. Мне кажется, сколько я живу – столько об этом и говорилось", – пояснил Юрий Лоза.

Музыкант уверен: раз пришельцы сами прилетают на Землю, то они "сильнее, умнее, технологичнее и выше" людей. Певец считает, что из-за своего умственного превосходства инопланетяне могут относиться к землянам с пренебрежением и использовать их для исследований. По словам Юрия Лозы, он бы не хотел встретиться с ними.

"Мне бы не хотелось встречаться с теми, кто отнесется к нам как к братьям меньшим. У нас не будет равноправного диалога с ними. Зачем друзья, которые могут, когда захотят, взять и выдрать у меня зуб, похитить меня, а потом вернуть обратно? На таких условиях общаться с ними не хочу", – цитирует артиста Life.ru.

Напомним, в конце января певица Катя Лель рассказала о том, что встретилась с представителями внеземной цивилизации вечером 9 июня 1990 года в Нальчике, где жила с семьей. Звезда уверяет, что при этом присутствовали ее родные и знакомый.