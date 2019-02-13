Катя Лель подробно описала ночной контакт с сексуальным гуманоидом
Контакт произошел, когда девушка спала в комнате со своей старшей сестрой. Катя ощущала себя как будто парализованной, не могла двигаться и говорить.
Увидев светящийся, мигающий пол, будущая певица не поняла, где находится. По словам Кати Лель, это был космический корабль. "Раздались голоса, и я понимаю, что уже раньше их слышала. Это те самые голоса, которые я слышала в первый раз, когда у меня изъяли зубы. В этот момент ко мне подходит кто-то в человеческом обличье", – цитирует исполнительницу НСН.
Катя Лель сообщила, что это был гуманоид в обличье земного мужчины. "На нем была светло-коричневая кожаная куртка. Он был блондином с голубыми глазами, очень приятной внешности", – поделилась подробностями встречи с сексуальным инопланетянином звезда.
Знаменитость заверила, что красавец взял ее за руку и спросил, готова ли она. Катя поинтересовалась – к чему? "Разве мы тебя недостаточно подготовили?" – услышала в ответ девушка. И тогда она всерьез испугалась, умоляя не забирать с Земли. И тогда гуманоид сжалился, согласившись дать будущей артистке время. При этом, по словам Кати Лель, инопланетянин сказал, что вернется за ней.
Первый же контакт Кати Лель с представителями внеземной цивилизации случился вечером 9 июня 1990 года в Нальчике, где она жила с семьей. Артистка уверяет, что при этом присутствовали ее родные и знакомый. Как ранее рассказывала певица, после той встречи с НЛО она не досчиталась нескольких зубов. По ее словам, инопланетяне забрали их с собой для изучения.
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