Лоза резко высказался о "голубизне" телеэкрана
"Самые большие деньги артисты зарабатывают именно мероприятиях, – уверяет Юрий Лоза. – Если это дни рождения-свадьбы, то они всегда были. А с голубым экраном у меня всегда были натянутые отношения".
"Я написал сотню и спел сотню песен практически во всех жанрах и стилях, но в эфир меня почему-то приглашают только с композицией "Плот", – тяжело вздыхает исполнитель. – А может, дело в том, что никогда не задавался целью примкнуть к каким-то кланам, группировкам. Старался не зацикливаться на чем-то одном. Стремлюсь жить по правилу: лучший отдых – это смена деятельности".
Впрочем, Юрию Лозе не мил не только голубой экран, но и современное интернет-пространство. Например, модные сегодня среди молодежи видеоблогеры Настя Ивлева и Юрий Дудь артиста совсем не трогают. "Знаю об их существовании, но не более того. Для меня авторитеты – это авторы и творцы. Также заслуживают уважения и внимания те, кто делает нечто, до них не существовавшее, – картины, песни, фильмы... А кто только эксплуатирует разработанное другими или задает вопросы создателям, насколько интересен сам как личность?", – резко высказался Лоза в интервью журналу StarHit.
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