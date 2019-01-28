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Лоза резко высказался о "голубизне" телеэкрана

Юрий Лоза. Фото: www.globallookpress.com
Исполнитель бессмертного хита "Плот" Юрий Лоза известен не только как музыкант, но и как резкий критик происходящих в шоу-бизнесе процессов. При этом его самого в эфире практически не видно.
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"Самые большие деньги артисты зараба­тывают именно мероприятиях, – уверяет Юрий Лоза. – Если это дни рождения-свадьбы, то они всегда были. А с голубым экраном у меня всегда были натянутые отношения".

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 Юрий Эдуардович Лоза

Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

"Я написал сотню и спел сотню песен практически во всех жанрах и стилях, но в эфир меня почему-то приглашают только с композицией "Плот", – тяжело вздыхает исполнитель. – А может, дело в том, что никогда не задавался целью примкнуть к каким-то кланам, груп­пировкам. Старался не зацикливать­ся на чем-то одном. Стремлюсь жить по правилу: лучший отдых – это смена деятельности".

Впрочем, Юрию Лозе не мил не только голубой экран, но и современное интернет-пространство. Например, модные сегодня среди молодежи видеоблогеры Настя Ивлева и Юрий Дудь артиста совсем не трогают. "Знаю об их существовании, но не более того. Для меня авторитеты – это авторы и творцы. Также заслужива­ют уважения и внимания те, кто дела­ет нечто, до них не существовавшее, – картины, песни, фильмы... А кто только эксплуатирует разработан­ное другими или задает вопросы создателям, насколько интересен сам как личность?", – резко высказался Лоза в интервью журналу StarHit.

Автор: Иван Губкин28 января 2019, 14:20
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