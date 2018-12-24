"Что там пародировать": Лоза недоволен перепевкой "Плота"

Резидент Comedy Club Гарик "Бульдог" Харламов записал пародию на хит 90-х "Плот". Ее исполнитель Юрий Лоза недоволен, что юморист ее исковеркал.

Харламов превратил философский текст в юмористический. Свою перепевку композиции Лозы он выложил в Instagram.

"Но так как наших больше, забиваю болт на моралистов, тем более они уже спят и им снится канал Культура! Выкладываю новый караокееееее)))) на этот раз это песня "Плот") да простит меня Ю. Лоза)", - подписал ролик Харламов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Поклонников творчества юмориста его новая поэтическая попытка рассмешила.

"Супер"", "Огонь!", "Класс", "Настроение поднял", "Угарно", – прокомментировали творение Гарика фолловеры. Сам же Юрий Лоза остался недоволен, хотя еще и не слышал пародию. "Я не знаю, что там можно пародировать. Даже представить не могу. Самое главное в пародии – найти достойный пример. А если пародировать нечего, то лучше этим не заниматься", — цитирует певца "Пятый канал".

По словам знаменитости, поклонники его творчества с 1990 годов пишут ему о том, что эта композиция некоторых даже спасает. Лоза добавил, что это единственная русская песня, которая исполняется американцами на английском языке.