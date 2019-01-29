Оболванивающий друзей Малахов подложил свинью Собчак

У Андрея Малахова настоящий дар располагать к себе людей. Телеведущий, как кажется, может сладить даже с самой заносчивой и вздорной знаменитостью. К слову, свой талант психолога шоумен чаще всего использует в корыстных целях, поливая грязью и оболванивая все тех же звезд в своих шоу.

Андрей Малахов очень дружен со многими российскими знаменитостями, с некоторыми он даже успел породниться – телеведущий стал крестным отцом детей Филиппа Киркорова. Однако личные отношения никогда не мешали шоумену раздувать скандалы и создавать сенсации, подставляя при этом своих звездных друзей, и в итоге выходить сухим из воды.

К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян был очень удивлен, когда узнал, что издание StarHit, главным редактором которого является Малахов, опубликовало сделанный исподтишка снимок Ксении Собчак. На фото теледива запечатлена в компании режиссера Константина Богомолова, которого народная молва уже давно записала в ее любовники.

"Нет, я конечно понимаю, что издания, которые интересуются светской жизнью время от времени публикуют снимки, которые им присылают "гражданские журналисты", но, чтобы друг публиковал снимки подруги – это для меня открытие. Я говорю об Андрее Малахове, издание, которого распространило фото с завтрака Собчак и Богомолова. И Андрей, и Ксения регулярно говорят о том, что они друзья, но при этом Малахов, не гнушаясь этой дружбой, распространяет снимки из частной жизни Собчак. С такими друзьями и врагов не нужно", – заметил общественник в беседе с "Дни.ру".

Напомним, что уже целую неделю страна обсуждает скандал в семье Ксении Собчак. Ревнивый муж телеведущей актер Максим Виторган избил режиссера Константина Богомолова. Видео с камер наблюдения, на котором запечатлена драка, просочилось в Интернет и стало сенсацией. После потасовки режиссер сообщил своим фолловерам в соцсетях, что у него сломан нос. Однако поклонники Ксении полагают, что история с адюльтером и мордобоем – это постановка ради пиара.