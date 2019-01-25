Малахова распяли за демонстрацию любви к хладнокровному душегубу

Российские зрители в шоке от очередного выпуска программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Телевизионщики сделали из безжалостного убийцы положительного героя.

Гостями очередного эфира стала бывший дознаватель из Перми Викторая Михайлова. Женщина рассказала о своей любви к убийце Олегу Михайлову.

Примечательно, что избранник Михайловой некогда был киллером гремевшей на всю страну ореховской ОПГ. На счету хладнокровного душегуба девять убийств, и то, если считать только доказанные. Как заявила экс-дознавательница 30 января она и ее возлюбленный планируют венчаться в церкви.

Телезрители были ошарашены, когда поняли, что редакторы шоу показывают злодея в позитивном ключе. Рассерженные пользователи Сети призывали здесь и сейчас распять Андрея Малахова за особую циничность.

"Призываю, люди, не смотрите эти гадкие передачи, пусть их закроют", "Тупая телекомпания с циничным ведущим", "Малахов, ЗАЧЕМ? Зачем такая тема в таком ключе?" – писали неравнодушные люди в комментариях YouTube-канале "Россия-1".

Напомним, Ореховская ОПГ была одной из центральных преступных банд 1990-х в Москве. По мнению правоохранительных органов, это была самая жестокая группировка в России, пишет URA.RU