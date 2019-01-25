Малахова распяли за демонстрацию любви к хладнокровному душегубу
Гостями очередного эфира стала бывший дознаватель из Перми Викторая Михайлова. Женщина рассказала о своей любви к убийце Олегу Михайлову.
Примечательно, что избранник Михайловой некогда был киллером гремевшей на всю страну ореховской ОПГ. На счету хладнокровного душегуба девять убийств, и то, если считать только доказанные. Как заявила экс-дознавательница 30 января она и ее возлюбленный планируют венчаться в церкви.
Телезрители были ошарашены, когда поняли, что редакторы шоу показывают злодея в позитивном ключе. Рассерженные пользователи Сети призывали здесь и сейчас распять Андрея Малахова за особую циничность.
"Призываю, люди, не смотрите эти гадкие передачи, пусть их закроют", "Тупая телекомпания с циничным ведущим", "Малахов, ЗАЧЕМ? Зачем такая тема в таком ключе?" – писали неравнодушные люди в комментариях YouTube-канале "Россия-1".
Напомним, Ореховская ОПГ была одной из центральных преступных банд 1990-х в Москве. По мнению правоохранительных органов, это была самая жестокая группировка в России, пишет URA.RU
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