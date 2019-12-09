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Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
72-летняя София Ротару произвела фурор на фестивале "Песня года-2019" в Москве. Как певице удалось добиться такого ошеломительного успеха после громкого скандала, рассказал эксперт.
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Член экспертного совета по развитию информационного общества Вадим Манукян заявил, что за триумф Софии Ротару на мероприятии ответственен ее директор Сергей Лавров. Общественник считает, что представитель артистки проявил себя как "настоящий дипломат".

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София Ротару певица, актриса

"Так спокойно размотал все информационные потоки, докопался до сути конфликта и в итоге опроверг старые публикации в СМИ, которые так возмутили спикеров в России. Это высокий уровень... Не зря же он полный тезка нашего министра иностранных дел", – отметил эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

По мнению Вадима Манукяна, каждой знаменитости не помешал бы такой руководитель. "Если бы у каждой звезды был такой директор, то, наверное, все даже самые скандальные истории с их участием заканчивались бы за считанные дни, а не разматывались до бесконечности", – заключил общественник.

Напомним, в минувшую субботу, 7 декабря, на стадионе ВТБ Арена в Москве прошел фестиваль "Песня года-2019". Появление 72-летней Софии Ротару на мероприятии стало настоящей сенсацией. Российские поклонники осыпали украинскую артистку десятками букетов. Певица с удовольствием принимала подарки и благодарила слушателей за поддержку.

Автор: 9 декабря 2019, 06:04

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Походу на концерте были одни какелные заробитчане...😁🤣
1

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