Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию

Самой ожидаемой звездой телефестиваля "Песня года-2019" стала София Ротару. В прошлом году она отказалась от участия в концерте "из-за сложной политической обстановки на Украине". То ли обстановка улучшилась, то ли в России платят хорошо, но теперь главная эстрадная "хуторянка" не только приехала, но и исполнила две песни.

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