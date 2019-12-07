"Мне нужен совет": Ургант обратился к Медведеву по вопросу обрезания

Телеведущий Иван Ургант пожалел, что не попал на разговор с главой правительства России Дмитрием Медведевым. При этом шоумен подготовил для политика вопросы.



Ургант в свойственной ему манере высмеял разговор Медведева с представителями российских телеканалов. В очередном выпуске программы "Вечерний Ургант" он показал нарезку, будто бы он тоже присутствовал на этой беседе. При этом Ургант якобы задавал вопросы от менее популярных СМИ.

Под конец видеоролика Ургант "задал" Дмитрию Анатольевичу вопрос личного характера: "Дело в том, что я давно хочу решиться на один очень важный шаг в жизни, который, как мне кажется, многое объяснит и мне, и телезрителям. Мне нужны совет и поддержка такого человека, умного и опытного, как вы...". В ответ на это появилась вырезанная из контекста реплика Медведева: "Спасибо. Ну, обрезать нужно аккуратно…". "Можете не договаривать, я все понял!" – резко воскликнул Ургант.