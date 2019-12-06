"Хабалка базарная и хамка трамвайная": Гузееву размазали после скандальной выходки

"Лариса Гузеевна – бабушка старенькая (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Работа нервная. Часто подбухивает. В общем, анамнез у нее нехороший – я все ждала, когда бабушку прорвет как старую канализацию. И прорвало, знаете ли. Я никогда в своих ожиданиях не обманываюсь", – написала обозревательница Лена Миро в своем ЖЖ.
Так блогер Миро отреагировала на нашумевший пост звезды шоу "Давай поженимся!" в "Инстаграм". Лариса Гузеева опубликовала фото белоснежного унитаза, а ниже, под снимком, предложила "опарышам", которые пишут гадости на ее странице "испражнятся хором". Также телеведущая назвала недоброжелателей "ничтожествами малолетними" и "выродками". Она отметила, что весь негатив в свой адрес возвращает матерям тех, кто его высказал. Интересно, что теледива удалила скандальное обращение к завистникам спустя несколько часов после обнародования.
По мнению Лены Миро, Лариса Гузеева могла выбрать другую тактику в деле "уничтожения" недругов. Например, сделать это более умно, со вкусом.
"Я нисколько не обеляю сейчас опарышей, поймите правильно. Но можно ведь опускать их чуть изящнее, не выставляя себя полоумной сбрендившей старой каргой и городской сумасшедшей на все соцсети? Впрочем, может быть, старушка Гузеевна просто иначе не может и не умеет. Хабалка же базарная и хамка трамвайная", – размазала Ларису Гузееву Лена Миро.
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