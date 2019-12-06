Певица МакSим выходит замуж

Марина Максимова, именно так зовут артистку в обычной жизни, крайне мало говорит о личной жизни. После нескольких неудачных романов, которые проходили на глазах у аудитории, певица МакSим решила быть менее открытой.
Между тем, сегодня артистка сделала заявление, которое обрадовала многих поклонников. Скоро звезда выходит замуж.
В личном "Инстаграм" Марина продемонстрировала дорогостоящее помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки. "Я сказала: "Да!" – коротко подписала фото знаменитость.
Также певица МакSим опубликовала видеозапись с взрывающимся в ночном небе фейерверком. Судя по всему, момент предложения был очень романтичным.
Отметим, что вокалистка тщательно скрывает личность избранника. По словам звезды, ее возлюбленный не зарегистрирован в соцсетях и избегает публичности.
"Сейчас у меня есть любимый мужчина, но он абсолютно не публичный человек, у него даже нет страницы в "Инстаграм". Я не выкладываю романтические фото и нежные поцелуи именно потому, что ему такие знаки внимания ни к чему, да и мне этого не надо", – говорила певица МакSим ранее.
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