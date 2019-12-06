Как рыжий из "Иванушек" отреагировал на поспешное замужество бывшей

Экс-жена участника популярного коллектива Марина Банкова счастлива с новым избранником, баскетболистом Андреем Зубковым. Влюбленным так хорошо вместе, что они решили пожениться.
О скорой свадьбе Банковой и Зубкова сообщили в соцсетях. Экс-супруга солиста группы "Иванушки International" продемонстрировала дорогое обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
Журналисты решили узнать, что по поводу нового этапа в жизни бывшей зазнобы думает Андрей Григорьев-Апполонов. Порталу Teleprogramma.pro удалось дозвониться до рыжего из "Иванушек". Судя по всему, новость его не обрадовала, артист был краток.
"Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак", – ответил Андрей, а после бросил трубку.
Напомним, в сентябре супруга участника группы "Иванушки International" Марина Банкова подала на развод. Она предпочла мужу любовника-баскетболиста.
Андрей Григорьев-Апполонов какое-то время надеялся на примирение, однако его так и не произошло. Артист оставил экс-супруге квартиру, в которой они жили вместе, и машину. Сам укатил в Сочи, там у певца тоже есть жилье. Сейчас Григорьев-Апполонов привыкает к статусу холостяка.
Добавим, что брак Григорьева-Апполонова и Банковой продлился 16 лет. Марина подарила Андрею двух сыновей. Ради детей экс-супруги решил сохранить дружеские отношения.
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