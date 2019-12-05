Страдающий от безденежья Тарасов получил миску бесплатной еды

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Четверг 5 декабря
Лента новостей
19:41
Турчак рассказал о формировании народной программы "Единой России"
19:31
Лауреатов премии "Марка №1 в России" наградят в Кремле
19:12
Журналисты ФАН опровергли расследование "Фонтанки" о ЧВК "Вагнера"
19:04
Опубликовано уникальное видео с ядерным чемоданчиком Путина
18:41
Украинцам запретят въезд в Россию по внутреннему паспорту
18:35
"Ой, мамочки!": 15-летняя фигуристка Трусова удивила новым трюком (видео)
18:15
"Не оставляет выбора": Трампа пообещали добить импичментом и переворотом
18:03
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
17:42
"Безусловная капитуляция": объявлено о судьбе Донбасса после переговоров
17:22
Королева красоты разбилась в страшной аварии
17:01
Есть пострадавшие: в Уфе столкнулись автобус и легковушка
16:58
Украинец хотел пересечь границу под чужим именем и оказался в розыске
16:38
"Сяду и буду слушать": Медведев рассказал о планах на Новый год
16:22
Сбили и переехали КамАЗом: крымчанин погиб в жутком ДТП
16:14
Ботокс: вся правда об уколах красоты
16:09
Дума меняет маркировку произведений литературы и искусства
16:08
Звезда кино и сериалов получила результаты ДНК-теста от Борисова
16:00
Зеленский пошел на попятную перед встречей с Путиным
15:53
Россия выслала болгарского дипломата
15:48
У пенсионерки из Ленобласти похитили более миллиона рублей
15:38
Виктория Боня крупно опозорилась за рубежом
15:31
Брак с Богомоловым оказался последним для Собчак
15:24
"Дни.ру" дарят подарки: Beauty Box от марки "Черный Жемчуг"
15:03
"Сложил кулак и бил": домработница обвинила солиста группы "Корни" в истязании
15:03
Берлин оправдали за скандал с "новыми Скрипалями"
15:02
Грязная матерщина Шнурова на сцене обернулась судом и жутким скандалом
14:42
Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"
14:35
Нервный Лукашенко устроил скандал из-за преемника
14:29
"Любят ребята других ребят": Бузова вызвала оторопь новым клипом о геях
14:22
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
14:11
"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки
14:10
"Запрещают ходить на горшок": звезда шоу "Дом-2" получила психологическую травму
14:05
"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор
13:59
"Хайпожор!": Бородина заткнула за пояс наглого блогера
13:57
Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка
13:50
Трампу доложили о жуткой бойне
13:09
Загадочная пена на реке удивила жителей Подольска
13:08
Впервые в России: интерактивное шоу "Новогодняя Ёлка Nick Jr."
13:05
В Москве наградили героев со всей России
13:02
Будь мужиком: Медведев влепил пощечину трусливому Лукашенко
13:00
Россиянин купил Мальдивы за 8,5 млн рублей
12:49
Новые фото со свадьбы Виктории Лопыревой
12:47
Экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина о пластических операциях, личной жизни и бывшем муже
12:40
Перенапрягся: знаменитый актер порвал половой орган на сцене
12:30
На Первом канале сделали странное заявление об отравившемся Алибасове
12:23
У подмосковного таксиста нашли килограмм героина
12:10
И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
12:03
Лучший подарок для чемпиона: мастхэвы от Gillette
12:02
Худрука Московского театра клоунады срочно реанимируют
12:01
"Почему голая?": Медведева шокировала народ внешним видом
11:53
Шаляпин с Копенкиной о суррогатном материнстве, ревности и черном пиаре
11:49
Павел Прилучный после подтверждения романа с Дарьей Мороз: Любовь делает человека слабым
11:45
В России планируют продавать искусственный фарш из реактора
11:40
Теперь невеста: звезда "Ла-Ла Ленда" выходит замуж
11:39
В Карелии на мужчину обрушился дом
11:33
В Германии застрелили причастного к убийству более 90 россиян грузина
11:12
Священник выпал из окна и разбился на глазах у жителей Хабаровска
11:09
Назойливая фанатка прилюдно атаковала Крида (видео)
11:02
Марина Зудина со странным лицом вышла в свет после смерти мужа
10:58
Не для слабонервных: российская гимнастка рухнула с большой высоты во время соревнований (видео)
10:57
Названы самые перспективные в России сферы труда
10:53
Спасибо Зеленскому: назван срок вступления Украины в НАТО
10:32
Ургант влез в скандал между Певцовым и Познером
10:28
Есть пострадавшие: в Челябинске водитель иномарки наехал на пешеходов
10:15
Была мила: Меланья Трамп восхитила народ щедростью
10:05
Пригожин не смирился с жизнью без Валерии
09:38
Тимати публично унизил любимую женщину
09:25
"Моментально влюбился": любовница предложила Григорию Лепсу пожениться
09:11
"Такое мог сделать только психопат": под Переславлем изуродовали и бросили умирать собаку
08:58
"Принцесса": певица Глюкоза без лифчика взбудоражила фантазию россиян
08:23
Стало известно о свадьбе Джигурды и Анисиной во Франции
08:19
Застрявший в унитазе сын Сафронова принял судьбоносное решение
08:18
Ведется розыск: в Москве водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
08:10
Крутой разворот: курс рубля укрепляется на фоне резкого роста цен на нефть
06:15
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
04:21
Разин сдержал клятву перед Малаховым
02:37
"Я затеяла это, чтобы получать роли в кино": любовница Ди Каприо высказалась об их романе
00:14
"Вид обдолбанной": Савельеву заподозрили в наркомании
00:07
Беспардонная выходка жены Порошенко шокировала украинцев
22:04
"Как помет мамонта": Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой
21:47
На юго-востоке Москвы нашли труп женщины
21:41
Сын Алибасова запер мать в психушке
21:31
"Целые сутки донимали": Лещенко пострадал из-за раздутой истории с Бузовой
21:22
"Скрипали становятся все мельче": Берлин попался на выпаде против Москвы
21:11
Лазарев стал жертвой наглой кражи
21:07
Назван самый стильный мужчина в мире
20:56
"Чтоб он сдох после таких слов!": отец Фриске взорвался после громких обвинений Шепелева
20:28
Житель Коми поплатится за жестокое убийство собаки
20:20
"Заросшего" донельзя Тарзана перепутали с Николаевым
20:04
Вместо исчезновения киноцентр "Соловей" станет лучше
19:59
В Петербурге пьяная школьница выпала с балкона 14-го этажа
19:58
"Образ ресторанной певицы": МакSим "выдали на орехи" за несуразный наряд
19:40
Выбивали запертые двери: башню "Москва-Сити" экстренно эвакуировали
19:21
"Мне стало скучно": звезда сериала "Кухня. Война за отель" рискнула жизнью
18:51
Российский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне
18:22
"Тряхнула стариной!": 69-летняя Бабкина раскорячилась перед горячим красавцем
18:19
"Ослепила": Боярская восхитила "голым" фото
18:11
В Башкирии пьяный водитель без прав попал в аварию
17:55
На встрече Зеленского с Путиным поставили крест
17:45
Как перестать обижаться: советы психолога
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"
ГК "КОРТРОС" доказала свое превосходство
"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки
Ученым удалось победить опухоль поджелудочной железы
Переписка с проститутками вышла Зеленскому боком
Теперь официально: старшая дочь Джоли и Питта стала мальчиком
Шоу-бизнес

Страдающий от безденежья Тарасов получил миску бесплатной еды

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов с некоторых пор сидит без работы. Спортсмен зарабатывает на жизнь как придется.
прочитано 623 раза

Уже четыре месяца прошло после увольнения Дмитрия Тарасова из "Локомотива". Футбольные клубы не спешат приглашать к сотрудничеству, припрятанные на черный день деньги на счетах постепенно испаряются, поэтому звезда спорта по максиму использует довольно раскрученные соцсети для заработка.

ПО ТЕМЕ

Считающего копейки Тарасова прилюдно опозорили

Шикующий Тарасов выделил на жизнь дочери копейки

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

В "Инстаграм" Дмитрия Тарасова появилось много рекламы. Ежедневно футболист рассказывает о том, в каких заведениях бывает, какую одежду носит и где тренируется.

Подписчики, устав от "впаривания" товаров и услуг,  даже подшучивают над спортсменом. Например, снимок, на котором Дмитрий пробует стейк и картошку фри в ресторане, многие пользователи Сети высмеяли. Звезду упрекнули, дескать, его кормят за пиар.

"Вас взяли на работу? Вы же везде пишите нет денег.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы уже начали питаться за рекламу 🤦‍♀️,может вам денюшку скинуть на пирожок 😢", "Теперь Вы зарабатываете и питаетесь за счет рекламы😂", "В футбольные клубы не зовут?", "В Футбик собираешься возвращаться? Или в блогеры подался?", "Реклама за еду😁 че все Так плохо😪", "Кушаешь за рекламу", "Тебя наверное кормят бесплатно в этих ресторанах за бартер?" - не унимались язвительные комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Отметим, что Дмитрию Тарасову сейчас действительно не до ресторанов и красивой жизни. Необходимо кормить и одевать беременную жену модель Анастасию Костенко и маленькую наследницу, также ежемесячно платить алименты дочери от первого брака. Содержание огромного дома, судя по всему, звезде тоже обходится в копеечку. От безденежья Дмитрий Тарасов даже пересел на метро. Конечно, спортсмен рассказал, что спустился в подземку из-за пробок, однако обывателям это оправдание показалось неубедительным.

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23

5 декабря 2019, 18:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Просто так не прилетает. Значит действительно накосячил сильно.
1

Популярные темы форума

Политика

"Не оставляет выбора": Трампа пообещали добить импичментом и переворотом
"Безусловная капитуляция": объявлено о судьбе Донбасса после переговоров
"Абсурд полный": Лукашенко жестко высказался о союзе с Россией
Зеленский пошел на попятную перед встречей с Путиным

Шоу-бизнес

Страдающий от безденежья Тарасов получил миску бесплатной еды
"Девочки, на помощь!": Рита Дакота угодила в серьезную передрягу
Евгений Миронов получил серьезную травму головы во время спектакля
Жену и детей Джигурды пытались убить во Франции

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Разин сдержал клятву перед Малаховым

Продюсер доказал силу духа
Шоу-бизнес

Звезда кино и сериалов получила результаты ДНК-теста от Борисова

Артиста нашел предполагаемый родственник
Шоу-бизнес

Народ погнал прочь недовольную приемом Вайкуле

Представителям звезды пришлось оправдываться
Шоу-бизнес

Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка

Фигуристка стала многодетной матерью

Гороскоп

"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
Как завоевать мужчину-Рыбы
Женский календарь красоты на декабрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Ой, мамочки!": 15-летняя фигуристка Трусова удивила новым трюком (видео)
"Почему голая?": Медведева шокировала народ внешним видом
Не для слабонервных: российская гимнастка рухнула с большой высоты во время соревнований (видео)
Сексуальная Туктамышева рассказала о своих идеалах

Регионы

Долгожданное событие на Крымском мосту довело украинцев до припадка
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru