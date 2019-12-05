Страдающий от безденежья Тарасов получил миску бесплатной еды

Уже четыре месяца прошло после увольнения Дмитрия Тарасова из "Локомотива". Футбольные клубы не спешат приглашать к сотрудничеству, припрятанные на черный день деньги на счетах постепенно испаряются, поэтому звезда спорта по максиму использует довольно раскрученные соцсети для заработка.
В "Инстаграм" Дмитрия Тарасова появилось много рекламы. Ежедневно футболист рассказывает о том, в каких заведениях бывает, какую одежду носит и где тренируется.
Подписчики, устав от "впаривания" товаров и услуг, даже подшучивают над спортсменом. Например, снимок, на котором Дмитрий пробует стейк и картошку фри в ресторане, многие пользователи Сети высмеяли. Звезду упрекнули, дескать, его кормят за пиар.
"Вас взяли на работу? Вы же везде пишите нет денег.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы уже начали питаться за рекламу 🤦♀️,может вам денюшку скинуть на пирожок 😢", "Теперь Вы зарабатываете и питаетесь за счет рекламы😂", "В футбольные клубы не зовут?", "В Футбик собираешься возвращаться? Или в блогеры подался?", "Реклама за еду😁 че все Так плохо😪", "Кушаешь за рекламу", "Тебя наверное кормят бесплатно в этих ресторанах за бартер?" - не унимались язвительные комментаторы.
Отметим, что Дмитрию Тарасову сейчас действительно не до ресторанов и красивой жизни. Необходимо кормить и одевать беременную жену модель Анастасию Костенко и маленькую наследницу, также ежемесячно платить алименты дочери от первого брака. Содержание огромного дома, судя по всему, звезде тоже обходится в копеечку. От безденежья Дмитрий Тарасов даже пересел на метро. Конечно, спортсмен рассказал, что спустился в подземку из-за пробок, однако обывателям это оправдание показалось неубедительным.
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