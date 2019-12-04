"Образ ресторанной певицы": МакSим "выдали на орехи" за несуразный наряд

"МакSим, видимо, многое пережила в своей жизни, потому что выглядит гораздо старше своего возраста – на все пятьдесят. Парчовое платье с разрезом и обувь на высокой платформе создают образ ресторанной певицы", – передает слова Васильева издание Teleprogramma.pro.
По его мнению, материал, из которого выполнено платье артистки, а также его фасон смотрятся весьма неудачно на фигуре МакSим. По всей видимости, ей стоило обратиться за советом к стилистам или же выбрать для себя другой наряд.
"Не могу сказать, что это платье украшает ее фигуру, молодит. Такая тяжелая парча, особенно в сочетании с широкой юбкой прибавляет возраста", – подчеркнул историк моды.
Впрочем, он также отметил смелость певицы. Он заметил, что пресса уже вовсю раструбила о том, что в таком наряде знаменитость вызвала опасения у поклонников. Тем не менее, Александр порекомендовал звезде отечественного шоу-бизнеса не терять присутствия духа и идти вперед, несмотря на отклики злопыхателей.
"Вышли десятки статей с заголовками типа этого: "Внешний вид МакSим на "Золотом граммофоне" обеспокоил всех присутствующих". Как поступать в
таком случае? Стать затворницей? Нет, идти и получать премию,
участвовать в концертах, но отдавать себе отчет в том, что журналисты и
публика будут вас обсуждать и критиковать", – подытожил мужчина.
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