"Образ ресторанной певицы": МакSим "выдали на орехи" за несуразный наряд

Не так давно певица МакSим посетила премию "Золотой граммофон". Знаменитость вышла под свет софитов в роскошном парчовом платье, однако не у всех оно вызвало восхищение.



Так ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале, историк моды Александр Васильев в буквальном смысле выдал артистке "на орехи" за ее несуразный наряд. По мнению медиа-персоны, образ не только не украсил певицу, но и состарил ее.

"МакSим, видимо, многое пережила в своей жизни, потому что выглядит гораздо старше своего возраста – на все пятьдесят. Парчовое платье с разрезом и обувь на высокой платформе создают образ ресторанной певицы", – передает слова Васильева издание Teleprogramma.pro.

По его мнению, материал, из которого выполнено платье артистки, а также его фасон смотрятся весьма неудачно на фигуре МакSим. По всей видимости, ей стоило обратиться за советом к стилистам или же выбрать для себя другой наряд.

"Не могу сказать, что это платье украшает ее фигуру, молодит. Такая тяжелая парча, особенно в сочетании с широкой юбкой прибавляет возраста", – подчеркнул историк моды.

Впрочем, он также отметил смелость певицы. Он заметил, что пресса уже вовсю раструбила о том, что в таком наряде знаменитость вызвала опасения у поклонников. Тем не менее, Александр порекомендовал звезде отечественного шоу-бизнеса не терять присутствия духа и идти вперед, несмотря на отклики злопыхателей.

"Вышли десятки статей с заголовками типа этого: "Внешний вид МакSим на "Золотом граммофоне" обеспокоил всех присутствующих". Как поступать в таком случае? Стать затворницей? Нет, идти и получать премию, участвовать в концертах, но отдавать себе отчет в том, что журналисты и публика будут вас обсуждать и критиковать", – подытожил мужчина.

