Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну

На "Ютубе" вышел документальный фильм Максима Фадеева "Я вас не слышу". Продюсер рассказал о том, как вернулся к музыке после того, как полностью потерял слух.

Максим Фадеев стал терять слух в 38 лет. По словам продюсера, причиной была профессиональная травма. Когда музыкант совсем перестал слышать, то впал в отчаяние. Он даже готов был совершить самоубийство. Его жизнь буквально поделилась на "до" и "после". Лишь благодаря помощи китайского специалиста Фадееву удалось вернуть слух. Музыкант вернулся к любимому занятию, но стал заниматься не записью песен, а продюсированием.

Снова начать петь Фадеева заставил находившийся при смерти отец. "Это произошло два года назад. Мой отец, умирая, попросил об этом. Сказал: "Я хочу, чтобы ты пел". Как он попросил, так я и сделал. Раз он хочет, я буду петь", – рассказал музыкант.

К слову, совсем скоро, 27 ноября, в столичном "Крокус Сити Холле" состоится сольник Фадеева. "Уже волнуюсь", – признался музыкальный продюсер на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Это будет его второй концерт после перерыва в 25 лет.

Максим Фадеев будет в берушах – это необходимое условие для успешной работы после полученной травмы. "Я многие годы пытался научиться, не слыша, слышать и сегодня могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. Я не буду слышать ваши эмоции, но я буду их видеть. Всех жду на концерте", – обратился к поклонникам музыкант.

Отметим, что за последнее время в жизни продюсера произошли важные изменения. Ранее Максим Фадеев заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего продюсерского центра. Он пообещал, что все права на песни участники лейбла Malfa получат от него безвозмездно, за исключением двух человек, с которыми идут судебные разбирательства.