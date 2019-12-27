Собирающего копейки на пиво Харламова избили в центре Москвы

Гарик признается, что с юношеских лет мечтал стать клоуном. В 14 лет он поступил в школу актерского мастерства в Чикаго. В США Харламов переехал вместе с отцом.
Основы будущей профессии звезде Comedy Club преподавал Билли Зейн. Он известен по ролям в фильмах: "Титаник", "Бладрейн" и другим.
По словам Гарика Харламова, в Америке в свободное от учебы время от продавал телефоны и носил подносы в заведении быстрого питания. Вернувшись в Москву в 90-х, артист зарабатывал, рассказывая анекдоты на Арбате.
"Как-то нас там жестко избили, потому что нельзя было. Там продавали матрешки, а мы перебивали анекдотами и потом ходили с шапками, набирали какие-то копейки на пиво", – вспоминает Гарик Харламов.
Последнее десятилетие прошлого века комик вспоминает с теплотой. Для него 90-е – это "просто кайф".
Между тем Гарик Харламов уверяет, что к криминалу, который цвел пышным цветом в то время, отношения не имел. "Слава богу, не было, но мы все были очень близки к нему", – цитирует комика Vokrug.tv.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.