"Бедняжка": беременная Костенко получила страшную травму накануне родов

Своей бедой супруга Дмитрия Тарасова поделилась с поклонниками. Анастасия показалась в праздничном декоре с переломанной рукой, которую медики уже заботливо уложили в поддерживающий бондаж. Впрочем, даже травма не помешала молодой маме выглядеть хорошо – в кадре Костенко облачена в стильное домашнее платье и удобные мягкие тапочки.
"Моя поддержка на ближайшие 3 недели.😅", – с юмором отметила будущая роженница, – "Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель– хоть как-то добраться до финиша.😅" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Уже в комментариях Анастасия поведала, что сломала руку, упав на мраморный пол. По всей видимости, жена знаменитого футболиста куда-то сильно торопилась, т.к. далее она отметила, что больше спешить не собирается. Она так же дополнила, что маленькая дочка Милана очень расстроилась, когда с ее мамой случилась беда. Девочка все время сидела рядом с Костенко и успокаивала ее, пока та плакала.
Кроме того, медиа-персона рассказала, что в травмпункте она была не одна. Вероятно, даже отсутствие льда в столице никак не помогло будущим мамочкам остаться целыми и невредимыми: "Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие🙏🏻".
В свою очередь поклонники пришли в ужас от случившегося с любимой знаменитостью. Многие тотчас же отправили в адрес Анастасии пожелания здоровья: "Бедняжка, береги себя", "Это ужасно, скорейшего выздоровления!", "Настюш, как это ты так ? Выздоравливай давай , дорогая 🙏🙏🙏", "Здоровья вам и вашим близким, берегите себя ❤️🎄🤗🤗".
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