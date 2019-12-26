"Туалет – кровать": беременная Костенко поведала о проблемах

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с нетерпением ждут второго ребенка. Правда, в этот раз девушке сложнее вынашивать потомство.



Знаменитость регулярно делится с поклонниками подробностями личной жизни, начиная с рассказов о семье и заканчивая повестями о собственном здоровье. Супруга бывшего футболиста отметила, что, если первая беременность далась ей относительно легко, то во время второй ощущения совсем иные.

"Честно, в свою первую беременность я не представляла, что там тяжелого может быть на последних месяцах (судила по себе). Ну да, тонусы, ну гормончики вальсируют😅, ну сентиментальность запредельного уровня, порой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) 🤷🏽‍♀️... В этот раз все немного иначе. Ну как немного, вообще по-другому", – поведала поклонникам Костенко.

Она уточнила, что именно ей не нравится в новой беременности. Супруга Тарасова подчеркнула, что физические показатели выносливости сильно упали. "Более ярко выражен челночный бег "туалет ♾ кровать"😅🤦🏽‍♀️, в зеркале вижу я себя слоненком и даже не представляю, сколько мне еще придется набрать, ну а самое главное – тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок🤦🏽‍♀️", – дополнила молодая мама.

Впрочем, Анастасия не унывает. Несмотря на сложности ее положения, настроение в норме. Костенко с нетерпением ждет появления малыша на свет и очень хочет поскорее вернуться к привычной активности.