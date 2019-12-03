Голливудская знаменитость показала крошку-сына

44-летняя Ева души не чает в своем ненаглядном чаде. Несмотря на съемки в различных проектах, женщина старается все свое свободное время проводить с малышом, пусть это и не всегда получается. Она неоднократно упоминала, что не хотела бы показывать сына публике, однако радость материнства настолько сильна, что артистка не устояла.
В кадре малыш позирует на полу в обнимку с плюшевой пандой. Мальчик одет в белый комбинезон. Сантьяго вопросительно смотрит на мать, не понимая, почему его еще не взяли на ручки и чего от него хотят.
Поклонники, как сообщает "Экспресс газета", пришли в восторг. Умилительная фотография вызвала ажиотаж у подписчиков, которые обожают сына Лонгории. Разумеется, пользователи поспешили высказать наилучшие пожелания малышу.
"Какой милый", "Очаровательный малыш", "Настоящий маленький ангел", "Мне кажется, похож на маму", "Какие большие глаза", "Растет красавцем", "Мамин сын", – высказались комментаторы под фотографией Сантьяго.
Напомним, что Ева родила почти два года назад. Эта беременность была для актрисы долгожданной: врачи сомневались, что она когда-нибудь сможет стать матерью.
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