На снимке беременной Костенко заметили страшную деталь

Новый снимок беременной Анастасии Костенко вызвал переполох в сети. Пользователи заметили на нем страшную деталь, о загадке которой принялись судачить.



Супруга Дмитрия Тарасова, ожидающая второго ребенка, поделилась с поклонниками фото, на котором позирует вместе с сотрудниками клининговой компании. Девушка отметила, что в одиночку прибрать огромный загородный дом ей не под силу, ведь ее положение просто не дает ей полноценно заниматься физическим трудом.

Аанастасия рассказала, что перед главным зимним торжеством страны ей было необходимо привести свое жилище в порядок. В связи с этим девушка прибегла к помощи специалистов, которые помогли ей навести лоск в семейном гнездышке.

" Новогодние праздники не за горами, ещё немного и мы будем радоваться наступлению Нового 2020 года! Но самое главное– в этой праздничной суматохе успеть привести в порядок семейное гнёздышко. Для нашей семьи очень важна приятная атмосфера и уют в доме!... В это воскресенье, с 10 утра, в нашем доме трудилась большая команда профессионалов! ✨ Мы впечатлены! Пока мы проводили время с семьей, в нашем доме было десять Фей из них: специалисты по уборке, специалисты по химчистке, альпинисты на наши высокие окна" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала девушка в своем аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

Впрочем, внимание пользователей привлекла не столько реклама агентства по уборке, сколько примечательная деталь. На фото справа за девушкой видна неясная фигура. Многие успели предположить, что это может быть призрак: " Так жутковато...", " Блин..справа как будто привидение))", " Тоже заметила, седое причем", " За женщиной справа еще кто-то сидит ?", " Одна я вижу справа старушку🙈".