Музыкант Эд Ширан объявил об остановке карьеры

Британский поп-исполнитель Эд Ширан объявил об уходе в бессрочный отпуск. Музыкант заявил, что работал без перерыва с 2017 года, сообщает телеканал "360".
По словам артиста, на время отдыха он также покинет социальные сети. Национальная служба новостей передает, что освободившееся время посветит путешествиям, чтению книг и творчеству. Ширан также пообещал после отпуска вернуться с новой музыкой.
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