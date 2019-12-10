Янковский откровенно рассказал о постельной сцене с Асмус

Иван Янковский отреагировал на волну критики, связанную с нашумевшим фильмом "Текст". Актер уверен, что они с Кристиной Асмус ходят по лезвию ножа после того, как снялись в постельной сцене.

Артист уверен, что критика и ажиотаж вокруг этого эпизода и фильма в целом говорят только о том, что и он, и Кристина Асмус свою работу сделали хорошо. По его мнению, все остальное – ерунда.

"Пусть диванные критики говорят, что хотят! Кристина – мастер, раз заставила так поверить в свою игру зрителей. Знаете, большинство людей, говорящих гадости в Сети, критикующих, – не снимают фильмы и не снимаются в кино", – цитирует Ивана Янковского "7 Дней". По его словам, рассуждать на диване, попивая квас или что покрепче, он тоже умеет.

"Только мы по лезвию ножа ходим с Кристиной, а эти люди обсуждают то, что мы делаем", – заявил артист. Он добавил, что пусть критически настроенные люди продолжают и дальше это говорить о постельной сцене в фильме "Текст", а они с Кристиной Асмус будут продолжать сниматься.

Напомним, после того, как на экраны вышел фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского, на Кристину Асмус обрушилась лавина грязи. Примечателен тот факт, что в киноленте предостаточно постельных сцен, из-за которых супруге шоумена Гарика Харламова последовали реальные угрозы.