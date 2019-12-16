"Курица и Оладух": названа причина ненависти россиян к Асмус и Харламову

Скандальный блогер Лена Миро объяснила антипатию наших соотечественников к звездной чете. По ее словам, Кристина Асмус и Гарик Харламов – типичная российская пара.

Светский обозреватель проанализировала комментарии в соцсетях шоумена и актрисы и пришла к любопытным выводам. После нашумевшего фильма "Текст" на Кристину Асмус обрушилась лавина критики из-за эротических сцен с ее участием – недовольство россияне с удовольствием выразили в откликах к постам знаменитой четы.

Как отметила Миро, большинство негативных комментариев в адрес Асмус оставляют мужчины, которые попросту боятся оказаться в роли Харламова. "Стройненькая, ухоженная женщина, и пузан с тремя подбородками, забывший дорогу в спортзал (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.). Она изо все сил себя холит, волосики укладывает, в платьица наряжается, вместо булочек салатик жует, попу качает. Он жрет говно тазами и пердит на диване. Типичная пара в российских реалиях, не так ли? Те самые пресловутые Курица и Оладух", – цитирует блогера "Экспресс газета".

По словам обозревателя, подобный "Оладух" до поры до времени "мнит себя феодалом" в скучной семейной ячейке. Постельные конвульсии такой муж считает классным сексом, а себя – интересным мужчиной.

"Увидев на экране, как Кристиночка, на которую так похожа его жена, извивается под плоским животом хипстера, Оладуху становится неприятно. Он даже впадает в ярость, в глубине души понимая, что его самого может ждать участь Харламова", – отметила Миро. Она добавила, что такой россиянин является мужем и отцом, но любовник из него – "как из говна пуля".

Блогер заявила, что до "Оладуха" вдруг доходит: его "глупой бабе" может захотеться романтического секса. А на такой ее легко "разведет моложавый и модный мужик-говорун". Злость подобные мужчины срывают на Кристине Асмус.

Ранее партнер Кристины Асмус по фильму "Текст" Иван Янковский прокомментировал травлю коллеги в соцсетях. По его словам, негативные комментарии оставляют "диванные критики", а они с актрисой "ходят по лезвию ножа", продолжая честно делать свою работу – сниматься в кино.