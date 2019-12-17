Светлана Лобода показала подросшую дочь

Знаменитая певица Светлана Лобода не стала исключением из правил. В честь наступающего Нового года артистка отправилась на тематическую фотосессию вместе с одной из любимых дочерей – Евангелиной.
Мама и ее наследница запечатлены в роскошных блестящих нарядах на деревянной лестнице. На переднем плане стоит украшенная елка. От снимка веет теплотой и праздничным настроением.
На фото Светлана и Евангелина смотрят друг на друга. На их лицах нет улыбки, они довольно серьезные, тем не менее, чувствуется глубокая связь между родительницей и дочкой.
"Праздник к нам спешит...", – подписала семейный кадр Лобода.
Поклонникам очень понравился новогодний снимок, сообщает Пятый канал. Подписчики оставляли искренние поздравления, пожелания и комплименты.
"Какое домашнее фото!", – восхитилась фанатка.
Многих умилила маленькая Ева, крепко прижимающая к груди игрушечную белую птицу. Фолловеры признались, что, глядя на малышку, им всегда хочется улыбнуться. Кроме того, некоторые пользователи Сети разглядели у девочки общие черты снемецким вокалистом Тиллем Линдеманном. Но такие комментарии могут лишь позабавить, ведь отцом Евангелины является бывший муж Светланы Лободы – Андрей Царь.
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