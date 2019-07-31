Жена об уходе Якубовича к другой: "Я не виню никого"

О первом браке телеведущего известно мало. Его близкий друг Константин Шрейбер рассказывал, что Леонид Якубович на втором курсе вуза женился на учащейся ПТУ, но брак принес ему лишь горе. Девушка разбила будущему всенародному любимцу сердце.
После расставания с женой Леонид Якубович впал в длительную депрессию. "Можно даже сказать, что у Лени возникло отвращение к женскому полу", – уверял товарищ ведущего. Со второй супругой, солисткой ансамбля "Горожане" Галиной Антоновой, Леонид Аркадьевич познакомился незадолго до окончания института.
Девушка покорила Леонида Якубовича обаянием и талантом. Влюбленные поженились, а в 1973-м родился сын Артем. Молодые зажили у родителей главы семьи. Однако строить быт оказалось непросто. Как признавалась Антонова, случалось всякое: и ссорились, и без денег были.
"Когда Артем родился, я вынуждена была сидеть дома, работал только Леня. Потом мы переехали в Ивановскую область, а когда мужа позвали вести программу "Поле чудес", снова вернулись в Москву", – цитирует вторую жену Леонида Якубовича Starhit.ru. У ведущего появилось много поклонниц, что с трудом выносила супруга. Не нравились Антоновой и многочисленные друзья мужа.
Отношения супругов окончательно разрушились, когда в жизни Леондиа Якубовича возникла другая – девушка была младше телезвезды на 18 лет. Любовницей знаменитости стала Марина Видо, работавшая в рекламном отделе канала "ВИД".
Галина Антонова рассказала, что муж подал на развод. "Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали… Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось. Я не виню никого. Сейчас боль прошла", – призналась вторая супруга Леонида Якубовича.
Несмотря на расставание, телеведущий о прежней семье не забыл и старался помогать сыну. Он женился на Марине Видо, которая в 1998-м родила Леониду Якубовичу дочь Варвару. Девушка окончила МГИМО и строит карьеру журналиста.
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