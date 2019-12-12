"На бутылку их": Харламов предупредил народ о мошенниках

Артист рассказал, что некоторые люди, представляющиеся его агентами, выкачивают деньги из граждан. Мошенники предлагают выступления на корпоративных мероприятиях якобы от имени Гарика и продают билеты на несуществующие концерты.
"Друзья, важное сообщение. Появились мошенники Кирилл Чибизов и Евгений Морозов из концертного агентства – якобы концертного агентства "Концерт.ру", которые берут с людей деньги и обещают им, что я выступлю на их корпоративных мероприятиях. Называются при этом моими агентами или моими представителями", – сообщил Харламов на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Он отметил, что стоит быть аккуратнее: неизвестно, сколько аферистам удалось вытянуть денег из доверчивых россиян. Гарик подчеркнул, что его представители известны и обозначены в шапке официального профиля. Артист призвал в случае возникновения вопросов звонить напрямую в "Камеди" и уточнять информацию.
"К сожалению, люди уже попали на эти уловки. С ним будем разбираться отдельно, с этим агентством. Ну а впредь хочу сказать следующее: много раз перепроверяйте, с кем вы имеете дело, являются ли эти люди представителями того или иного артиста, во избежание эксцессов, которые уже случились, к сожалению, с моим именем", – дополнил Харламов.
Подписчики взорвались от такой наглости. Они призвали найти и наказать мошенников: "На бутылку их надо посадить, Гарик 👍На 19 литровый баллон жопой", "Гузеевой не хватает на этих мошенников", "Пусть Мартиросян забьет их в красных макасинах 😂 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
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