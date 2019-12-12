"На бутылку их": Харламов предупредил народ о мошенниках

Юморист Гарик Бульдог Харламов рассказал, что невольно стал жертвой мошенников. Он призвал поклонников не вестись на увещевания злоумышленников.

Артист рассказал, что некоторые люди, представляющиеся его агентами, выкачивают деньги из граждан. Мошенники предлагают выступления на корпоративных мероприятиях якобы от имени Гарика и продают билеты на несуществующие концерты.

"Друзья, важное сообщение. Появились мошенники Кирилл Чибизов и Евгений Морозов из концертного агентства – якобы концертного агентства "Концерт.ру", которые берут с людей деньги и обещают им, что я выступлю на их корпоративных мероприятиях. Называются при этом моими агентами или моими представителями", – сообщил Харламов на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Он отметил, что стоит быть аккуратнее: неизвестно, сколько аферистам удалось вытянуть денег из доверчивых россиян. Гарик подчеркнул, что его представители известны и обозначены в шапке официального профиля. Артист призвал в случае возникновения вопросов звонить напрямую в "Камеди" и уточнять информацию.

"К сожалению, люди уже попали на эти уловки. С ним будем разбираться отдельно, с этим агентством. Ну а впредь хочу сказать следующее: много раз перепроверяйте, с кем вы имеете дело, являются ли эти люди представителями того или иного артиста, во избежание эксцессов, которые уже случились, к сожалению, с моим именем", – дополнил Харламов.

Подписчики взорвались от такой наглости. Они призвали найти и наказать мошенников: "На бутылку их надо посадить, Гарик 👍На 19 литровый баллон жопой", "Гузеевой не хватает на этих мошенников", "Пусть Мартиросян забьет их в красных макасинах 😂 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".