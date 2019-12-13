"Планета перенаселена": Седокову призвали больше не рожать

Анну Седокову призвали больше не рожать. Злопыхатели обрушили на знаменитость свой гнев.



Сейчас Анна встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Молодой человек решил признаться в чувствах к возлюбленной на русском языке.

В своем микроблоге молодой человек опубликовал фото, на котором позирует вместе с Анной. Влюбленные улыбаются. Седокова нежно прижимается к спортсмену. По всей видимости, им действительно хорошо вместе.

"Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. LOVE YOU BOO 🖤", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – написал Янис на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Многие оценили столь душевную публикацию. Однако некоторые усомнились в том, что латвийский баскетболист сам написал текст. Один из пользователей обвинил Седокову в том, что именно она сочиняет для возлюбленного такие заявления: "Хоть тысячу раз заблокируйте , сути это не изменит, ничтожно писать комментарии вместо своего мужчины 😂😂😂орево, Аня не надо так ! И пожалуйста не рожайте опять, планета перенаселена".

Певица с неизменным достоинством дала отпор злопыхателю: "Вот вы же умная женщина. Скажите мне, если я такая хитренькая, что написала пост, неужели я, со своим опытом написания постов, допустила бы такую нелепую ошибку. Оставьте пожалуйста нас в покое. Вы видите мир в своих красках. Есть миллиард драконов, с которыми вы должны сразиться, но они точно не на этой странице и не на моей. Они у вас в голове. Живите с миром ❤️".

